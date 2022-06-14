На горе Крестовой в Прикамье состоится спортивный и туристический праздник

Фото: страница ВК фестиваля "Сердце Пармы Trail".

С 25 по 26 июня на горе Крестовой под Губахой будет проходить спортивный и туристический праздники «Сердце Пармы Trail».

Главный трейл - забег по основному маршруту от Широковской ГЭС до горы Крестовой вдоль реки Косьвы. Можно будет выбрать дистанцию в 11, 25 или 50 километров либо пройти 11 километров пешком. Дети смогут пробежать дистанции в 500 и 1000 метров.

В конце первого дня участники фестиваля и диджеи соберутся на вершине горы Крестовой.

Во второй день можно будет совершить «Вертикальный забег в небеса» - на вершину горы по одной из самых крутых трасс длиной в 1,4 километра.

Для забега «Карнавал» необходимо будет заранее подготовить карнавальный костюм. Зарегистрироваться для участия в забегах можно на сайте фестиваля - sptrail.ru

Подробности – на странице ВКонтакте - vk.com/serdceparmytrail

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