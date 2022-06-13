В Перми изменится расписание десяти автобусов

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С 14 июня у десяти автобусных маршрутов изменится расписание. Об этом сообщили в «Гортрансе». Изменения коснутся маршрутов: № 8, 15, 18, 22, 32, 40, 44, 53, 56 и 57.

У автобуса №8 появится дополнительный рейс в 6 часов утра от остановки «Микрорайон Садовый». На маршруте №15 время отхода рейса от остановки «Южная» изменится с 19.42 на 19.47. Автобус №56 будет отправляться с остановки Крохалева не в 16 часов, а на 4 минуты позже. На маршруте №57 введут дополнительный автобус, чтобы сократить интервал движения.

Автобус №40 для стыковок с электричками будет отправляться вечером с вокзала Пермь-2 в 21.05, а в выходные начало рейса перенесут с 18.15 на 18.28.

На маршруте №18 изменится время отправления от остановки «Пермский военный институт» с 7.03 на 6.58 и сократится время в пути.

Автобус №22 будет делать дополнительную остановку «улица маршала Толбухина» при движении к станции «Молодежная».

У автобуса №44 появится дополнительный рейс в 5.59 от остановки «микрорайон Камский». Также дополнительный рейс добавят в утренние часы пик для автобуса №53. Будет скорректировано время отправлений автобусов №32.