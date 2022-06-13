В Перми начинаются съемки фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2»

Роль Ивана исполнит московский школьник Роман Погорелов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 июня в Перми начнут снимать продолжение фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». По сюжету школьная любовь Ивана – Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться в Лондон.

- Иван, пытаясь остановить ее отъезд, идет на все возможные ухищрения: подкуп ее родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного – ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо, - рассказали в кинокомпании «Проспект Мира».

И в поисках Шамана, который способен сотворить это чудо, Иван с друзьями отправится в путешествие по Пермскому краю.

Мария Шукшина вновь исполнит роль бабушки Ивана Семенова, Роман Погорелов - Ивана и Софья Грузенко - Танечки. А вот имя актера, который в новом фильме сыграет необычную роль Шамана, пока держится в секрете.