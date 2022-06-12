В День города Перми холодно и дожди, а потом потеплеет

Если соберетесь на праздничные гуляния, одевайтесь теплее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День города Перми и День России в 2022 году войдет в историю как холодный и дождливый. 12 июня в Пермском крае на небе властвует циклон. Выпадут небольшие и умеренные дожди, в Перми – небольшой дождь.

Температура воздуха будет не совсем летней и теплой, как хотелось бы. В Перми днем 12…13°.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в понедельник 13 июня будет перестраиваться барическое поле, зона и интенсивность осадков уменьшится, температурный фон возрастет: ночью 5…10°, в Перми около 9°, днем 17...22°, в Перми около 20°.

По предварительному прогнозу, с 14 по 20 июня установится теплая (температурный фон в пределах климатической нормы) с редкими кратковременными дождями погода.

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