В Прикамье произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и грузовика

На место ДТП прибыло много "скорых". Фото: группа ВК "Типичный Соликамск".

Страшное ДТП произошло под Соликамском – об этом сообщили очевидцы в группе ВКонтакте «Типичный Соликамск». На перекрестке Соликамского шоссе столкнулись внедорожник и грузовик.

На фото видно, что джип сильно помят, по сообщениям очевидцев его водитель – работник Уралкалия – погиб, а не совершеннолетнего пассажира увезли в больницу.

На этом месте нередко происходят аварии. Фото: группа ВК "Типичный Соликамск".

Как пишут посетители соцстраницы, аварии в этом месте – не редкость. И они не перестали происходить после того, как тут установили светофор.

- На перекрестке Соликамское шоссе и улица Лобанова 42-лектний водитель 1979, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком «Ман» под управлением 51-летнего водителя, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате ДТП погиб водитель внедорожника, а также пострадали 32-летняя пассажирка и двухлетний ребенок, который находился в специальном детском удерживающем устройстве. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

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