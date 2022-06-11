В Прикамье открылся пункт сбора помощи для бойцов Донбасса

Фото: краевое правительство.

Пункт приема помощи в рамках проекта «Все для победы!», который собирает все необходимое по заявкам от военных подразделений Донбасса, открылся в Прикамье. На сайте pobeda.onf.ru размещаются запросы, собранные военкорами от военных подразделений ДНР и ЛНР и жителей Донбасса.

С помощью этого портала можно перечислить средства для приобретения военного снаряжения или же привезти вещи в штаб Народного фронта. В Перми его адрес - улица Советская, 76.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Алексей Мельников сообщил, что жители Прикамья уже начали помогать военным республик. Например, пермячка Дарья Воронина принесла в пункт приема гуманитарную помощь и рацию.

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