Предпринимателя из Прикамья оштрафовали за «продажу кошечек»

Фото: Андрей АБРАМОВ

В апреле 2019 года в магазине «Шарландия» города Кунгура продавались игрушки из пластика. По внешнему виду они были идентичны Коржику, Компоту, Карамельке, Лапочке и другим персонажам мультфильма «Три кота».

В июле этого же года АО «Сеть телевизионных станций» написали предпринимателю из Кунгура претензию с требованием компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №636962, нарушение авторских прав на рисунки персонажей. Кроме того, просили убрать из продажи все подобные товары. Не получив ответа, «Сеть телевизионных станций» обратилась в суд.

Собранные доказательства подтвердили правоту истца. Кунгурский городской суд Пермского края вынес решение: взыскать с ответчика пять тысяч рублей за каждого персонажа. Так, сумма компенсации получилась 40 тысяч рублей.

Пресс-служба Пермского краевой суда сообщает, что решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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