В Перми по нацпроекту отремонтируют два участка улицы Куйбышева

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В Перми по дорожному нацпроекту отремонтируют сразу два участка одной из центральных улиц города – улицы Куйбышева. Информацию сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ремонтные работы стартовали сегодня на участке от улицы Чкалова – до улицы Лодыгина. Здесь, кстати, расположены поликлиника №5, строительный факультет Пермского политеха. А также промышленные предприятия. Протяженность участка составляет 2,18 км.

Подрядчик уже фрезерует старое дорожное покрытие. В рамках ремонта также заменят бортовой камень, обновят парковки и съезды, пешеходную часть улицы. Сдать улицу подрядчик должен к 16 октября.

Но это не единственный участок улицы, который подлежит обновлению. Ремонт пройдет на еще одном участке Куйбышева – от улицы Революции до улицы Белинского. Его протяженность составляет 1,17 км.

Выбрать подрядчика на ремонт власти хотят до конца июля. Тогда же стартуют и сами работы. На этом участке обновят бортовой камень, тротуары, газоны и дорожные знаки.

В целом улицу Куйбышева обновят на 3,3 км. Также на ней в текущем году обновят два светофора, а три – модернизируют.