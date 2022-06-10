Пермяков приглашают бесплатно посмотреть фильм о Пастернаке

Борис Пастернак Фото: кадр из фильма

В День города пермяки смогут увидеть фильм о Перми глазами Пастернака. 12 июня в киноцентре «Премьер» состоится специальный показ картины «Пермь - Юрятин. Транзит 1916».

- Кинолента рассказывает о том, каким увидел губернский город Пермь в 1916 году 26-летний Борис Пастернак, когда приехал в гости к семье Бориса Збарского, выдающегося химика, в то время управляющего Морозовскими заводами, - рассказали в Пермской синематике.

Эта поездка отразилась впоследствии в лучших лирических стихах поэта, а город Пермь получил воплощение на страницах всемирно известного романа «Доктор Живаго» под именем Юрятин.

Фильм был снят к 100-летию пребывания Бориса Пастернака в Перми. Режиссер - Павел Печенкин.

Показ картины состоится 12 июня в 16:00 в киноцентре «Премьер» ( ул. Пионерская, 17). Вход бесплатный. Фильм представят члены съемочной группы. После просмотра у зрителей будет возможность обсудить картину и задать вопросы.

Фильм представят члены съёмочной команды. После просмотра у зрителей будет возможность обсудить картину и задать вопросы.