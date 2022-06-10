В Прикамье предприятие по производству щебня не платило зарплату 65 работникам

Гендиректор выплатил зарплату сотрудникам, а за задержку начислил каждому компенсацию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники прокуратуры Горнозаводского района Пермского края проверили работу АО «Вижайский каменный карьер» и выявили нарушение трудовых прав ее сотрудников. На момент проверки 65 работникам не выплатили зарплату в срок - более 780 тысяч рублей, в том числе уволенным с марта по апрель.

По итогам проверки прокурором гендиректору общества внесено представление, а также возбуждено дело по статье «нарушение трудового законодательства».

Все закончилось хэппи-эндом. Гендиректор, чтобы не усложнять ситуацию, выплатил зарплату сотрудникам, а за задержку начислил каждому компенсацию.

Пресс-служба прокуратуры Горнозаводского района Пермского края сообщает, что административные материалы сейчас находятся на рассмотрении в уполномоченном органе.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье приставы хитростью выманили должницу

Теперь ей грозит 10 суток ареста и оплата алиментов (Подробнее...)