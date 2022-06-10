В Пермском крае формируется делегация на Петербургский экономический форум

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Фото: Олег ЗОЛОТО
Пермская делегация во главе с губернатором Дмитрием Махониным примет участие в работе Петербургского международного экономического форума-2022 (ПМЭФ), который откроется 15 июня. Планируются встречи с зарубежными партнерами - будут обсуждаться возможности сотрудничества и привлечения инвесторов.
Планируется, что будет подписано более десяти соглашений с институтами развития, крупными предприятиями, с представителями банковской сферы. Глава региона встретится с руководством федеральных ведомств, с представителями иностранных делегаций, промпредприятий.
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