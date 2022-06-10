В Перми закрыли «McDonald's»

8 марта российский офис компании McDonald`s объявил о закрытии всех 850 ресторанов из-за ситуации на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня пермяки заметили, что рестораны быстрого питания «McDonald's» не работают. Неужели все-таки закрылись? Спешим успокоить: с 10 июня заведения приостановили работу в связи с ребрендингом. Предполагается, что они вновь откроются под новым названием и с измененным меню. Сроки открытия пока не сообщаются.

Напомним, 8 марта российский офис компании McDonald`s объявил о закрытии всех 850 ресторанов. Многие точки после этого свою работу продолжили. В Перми насчитывается шесть ресторанов этой сети: в ЦУМе, у автовокзала, в ТРК «Столица» и «Семья», в ТРЦ «Планета», в «IMALL Эспланада».

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