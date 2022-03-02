В Перми изменится схема движения по улице Цимлянской

Фото: Минтранс Пермского края

В Перми со 2 марта на улице Цимлянской рядом с Восточным обходом изменится схема движения транспорта. Причина - работы по монтажу пролетного строения на путепроводе. Об этом рассказали в краевом Минтрансе.

Теперь запрещен правый поворот с улицы Цимлянской по направлению в город. Помимо этого, будет запрещен левый поворот на улицу Цимлянская при движении из города, если ехать в сторону Березников.

В объезд можно будет проехать через улицы Делегатская и переулок Ленинский соответственно.