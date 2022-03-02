300 рублей – за любой спектакль: пермский театр снизил цены на билеты

Фото предоставлено Театром-Театром

Пермский Театр-Театр объявил о снижении цен на билеты на все спектакли, которые состоятся с 1 до 31 марта.

- Что бы ни происходило на фондовых рынках, в магазинах, в банках, билет на любой мартовский спектакль Театра-Театра будет стоить всего 300 рублей, - сообщили в театре.

Так что все, кому необходима «театральная передышка», могут побывать на мюзиклах «Алые паруса» (12+) «Три товарища» (16+) и «Винил» (12+), драмах «Антигона» (16+), «Мы» (16+), «Дом Бернарды Альбы» (16+) и других спектаклях ТТ.