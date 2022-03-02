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Происшествия2 марта 2022 5:02

В Пермском крае 18-летнего подростка будут судить за секс со школьницей

Ему может грозить срок до четырех лет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

В Лысьве 18-летнего парня будут судить за секс с девочкой, не достигшей 16 лет.

Как сообщили в следственном управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, «обвиняемый, воспользовавшись доверительными отношениями, вступил с ней в половые отношения, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей».

Во время следствия лысьвенец признался в сексе со школьницей. Уголовное дело возбужденное по части 1 статьи 134 УК РФ - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - направлено в суд. Максимальный срок по этой статье, который может грозить обвиняемому, - лишение свободы на срок до четырех лет.