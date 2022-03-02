В Перми после жалобы соседей у школьника выявили игровую зависимость

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Жители одного из домов Перми обратились к уполномоченному по правам ребенка и рассказали, что постоянно из квартиры соседей слышат крики, ругань и звуки ударов.

Во время проверки выяснилось, что ребенок вечером и ночью часто оставался в квартире один - мама мальчика часто работает по ночам и школьник водил к себе друзей, поиграть в компьютерные игры.

- В ходе работы с ребенком психологами были выявлены признаки игровой зависимости, с мальчиком организована работа, направленная на преодоление этой проблемы, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае