Дмитрий Жебелев покинул пост советника губернатора Прикамья

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Основатель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев покинул пост внештатного советника губернатора Пермского края. Об этом общественник рассказал «КП-Пермь».

«Я больше не советник губернатора. У меня было условие, что в любой момент и любая из сторон может прекратить официальное сотрудничество, без всяких обид и объяснений. Это условие мы взаимно реализовали», - рассказал Дмитрий Жебелев. Должность советника губернатора Прикамья по социальным вопросам он занимал с весны 2020 года.

Однако общественник отметил, что обратиться губернатору за советом к нему сейчас и в будущем никто не запрещает. Как и ему к Дмитрию Махонину - с предложением. «Просто уже без бумажек, по-человечески».