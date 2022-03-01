В Перми появятся запретные зоны для электросамокатов

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В Перми появятся скоростные и запретные зоны для электросамокатов. Об этом рассказал мэр нашего города Алексей Дёмкин в своем Instagram.

Так, администрация Перми уже заключила типовое соглашение с компанией «Whoosh», что занимается сдачей электросамокатов в аренду. Такие соглашения городские власти хотят подписать со всеми подобными компаниями.

Запретят движение электросамокатов, например, в парке им. Горького, экстрим-парке, на городской эспланаде и набережной Камы. В Театральном сквере, в сквере им. Татищева, в парке «Счастье есть» и на бульваре им. Советской Армии максимальная скорость движения электросамокатов составит 15 км/ч. А в Черняевском лесопарке и части центрально-планировочного района - 20 км/ч.

«Нужно наводить порядок в этой сфере, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Я против того, чтобы бороться с электросамокатами, ведь они востребованы у людей», - добавил мэр.