В Перми начали строить Техно-школу в Новых Лядах

Стройка школы началась.

В Новых Лядах начали забивать сваи на площадке, где должен появиться новый корпус техно-школы имени космонавта Виктора Савиных.

На стройплощадке по адресу ул. Мира, 11 уже проведены все подготовительные работы, разработан котлован для будущего здания и началась забивка свайного поля.

Школа будет большой и современной. Помимо 29 обычных и 35 специализированных кабинетов в ней будут актовый зал на 400 кресел, 2 спортзала с раздевалками с душевыми, столовая.

Заниматься в ней смогут 1050 учеников в одну смену.

Рядом со школьным корпусом разместят физкультурно-спортивную зону: стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадки для гимнастики, баскетбола, волейбола, тренажеры и турники.

Стройка ведется в рамках концессионного соглашения между ООО «Сберинфра» и Министерством образования и науки Пермского края.

Как сообщают в краевом Минобре, частные инвесторы поучаствуют в возведении 7 общеобразовательных школ – недавно были заключены концессионые соглашения на строительство 5 школ «второй волны» в Перми - на улице Кронштадтская, в деревне Кондратово, в селах Лобаново, Култаево и Гамово.

Также в Прикамье планируют привлечь на строительство школ федеральное финансирование.

– Это позволит нам высвобождать средства, зарезервированные в региональном бюджете, - ранее отмечал губернатор Дмитрий Махонин. – И мы сможем их использовать для строительства других объектов, на которые деньги предусмотрены не были.