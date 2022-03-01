В Перми встречают Масленицу

Фото: Андрей Чунтомов.

Масленичную неделю пермяки могут посвятить походам по самым разным концертным площадкам. В Перми открылся Масленичный фестиваль искусств «ВОКРУГ ДА ОКОЛО».

Открытие состоялось в Пермской Арт-резиденции. Зрители аплодировали исполнителям на этнических духовых инструментах «Дудари» и артистам современного фольклорного проекта «Варья». Это новые музыкальные проекты «ПермьКонцерта».

Что пермяки увидят дальше – в течение 6 дней масленичной недели?

Во вторник вечером, 1 марта, состоятся выступления балалаечника Андрея Кирякова «Балакирь» ансамбля «Воскресение».

Масштабным фестивальным событием станут концерты в звездном зале Пермского планетария.

В среду, 2 марта, здесь будет звучать музыка Антонио Вивальди в исполнении камерного оркестра «Орфей».

В четверг, 3 марта, ждут любителей джаза - джазовую программу представят Мария Савостина и музыканты «ПермьКонцерт».

В этот же день в Пермской Арт-резиденции состоится концерт ансамбля «Ромэн».

В пятницу, 4 марта, меломанов приглашают в частную филармонию «Триумф». Будет звучать классическая музыка Чайковского в исполнении камерного оркестра. Также зрителей ждет концерт «Вечерье».

В субботу, 5 марта, в ДК имени Солдатова свой 30-летний юбилей отметит концертной программой пермский ансамбль «Ба-Ба-Ту», которому 5 марта исполняется 30 лет.

Закрытие фестиваля «ВОКРУГ ДА ОКОЛО» состоится 6 марта. Он завершится благотворительным мюзиклом «Околица», который поставил ансамбль «Ярмарка». Деньги, вырученные от продажи билетов, передадут благотворительной организации «Территория семьи».

Более подробно программу фестиваля можно посмотреть на сайте permconcert.ru