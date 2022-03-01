В Перми на выходных без воды останутся 80 домов

Фото: архив "КП"

В Перми в 80 домах отключат холодную воду. Отключение запланировано на воскресенье, 6 марта, 10:00. Появится вода только на следующий день – с 10:00, 7 марта.

Как рассказали в «Новогоре-Прикамье», воды не будет в домах по адресам:

- улица Академика Курчатова, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А;

- улица Василия Васильева, 1, 3, 3Б, 5, 7;

- улица Вижайская, 21, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28;

- улица Гусарова, 10, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 4, 8;

- улица Кояновская, 10, 3, 4, 5, 6, 8;

- улица Лодыгина, 28А, 32, 34;

- улица Солдатова, 1, 10, 11, 12, 14А, 15, 16, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- улица Таборская, 12, 14, 20, 22, 22А;

- улица Тбилисская, 1, 11, 13, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 9А, 9Б;

Кстати, в Пермском крае продлили маршруты «Ласточек». С 1 марта часть маршрутов пригородных поездов «Ласточка», соединяющих Краснокамск и Пермь, продлены до Левшино и Голованово.