При поддержке Газпромбанка в Перми построят концертно-спортивный комплекс

Газпромбанк, его дочернее предприятие инфраструктурный холдинг ООО «Инфраструктура ГЧП» и Акционерное общество «Фонд развития Пермского края» заключили соглашение, которое регламентирует предварительные условия сотрудничества по проекту создания в Перми концертно-спортивного комплекса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Газпромбанк предположительно выступит в качестве кредитора и финансового консультанта, ООО «Инфраструктура ГЧП» – инвестора. Также холдинг планирует войти в капитал специальной проектной компании.

Первый вице-президент, начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер подчеркнул, что Газпромбанк и ранее не раз участвовал в строительстве спортивных объектах объектов, структурированных на принципах на условиях ГЧП. Так, при поддержке банка сейчас достраивают ледовую арену в Омске, а в Калининграде власти рассматривают возможность создания центра баскетбола.

«В целом считаю ГЧП весьма эффективным инструментом в развитии крупных спортивных сооружений, увеличивающих инвестиционную привлекательность регионов и становящихся центром притяжения для людей. Проект важен и с точки зрения серьезных усилий на продвижение спорта и здорового образа жизни, которые мы предпринимаем в регионах присутствия», – заключил он.

В свою очередь генеральный директор ООО холдинге «Инфраструктура ГЧП» Андрей Лукшин отметил, что привлечение экспертизы корпоративного и инжинирингового центра инфраструктурного холдинга компании позволит разработать оптимальную структуру управления и реализации проекта.

Итоговая стоимость проекта будет известна после утверждения проектно-сметной документации. Сейчас проект направлен в Главгосэкспертизу. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года, а полностью завершить проект участники рассчитывают за 3 года.

«Срокам реализации проекта мы уделяем особое внимание. Важно, что стороны соглашения пришли к единому мнению по этому поводу. Кроме того, было принято решение о создании рабочей группы по реализации этого проекта, куда войдут представители всех причастных ведомств и компаний. Это позволит контролировать процесс максимально эффективно», – подчеркнул генеральный директор АО «ФРПК» Алексей Бураков.