В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 3 493 человека

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За минувшие сутки в Пермском крае провели 5 549 ПЦР-исследований на коронавирус. По результатам тестов опасную инфекцию обнаружили у 3 493 жителей. Из них 513 - дети до 17 лет включительно.

- На сегодняшний день в "красных зонах" стационаров в тяжелом состоянии наблюдается 321 пациент. Из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 366 человек, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 320 654.

Напомним, в Пермском крае продлили действие коронавирусных ограничений до 31 марта. Жителям и гостям региона по-прежнему надо будет ходить в масках в магазинах, ТЦ, общественном транспорте, театрах, лифтах и парковках. Остается обязательным и предъявление QR-кода о вакцинации при посещении кафе и ресторанов, учреждений культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций. По-прежнему ограничена деятельность организаций общепита с 23:00 до 06:00. Однако это не распространяется на доставку, самовывоз и заведения вокзалов и аэропорта.

Также сохраняется режим самоизоляции для невакцинированных людей, достигших возраста 60 лет.