В Перми наградили победителей творческого проекта «Поколение М»

Здесь открылась уникальная фотовыставку «Один день из жизни Перми», созданная в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М» МТС. Об этом в своем блоге пишет директор пермского филиала компании Оксана Кайгородова.

На экспозиции представлены снимки, сделанные в один и тот же день – 23 декабря 2021 года в разных уголках Перми и Пермского края. В фотокроссе приняли участие более 70 человек из разных школ города. Они загрузили на сайт проекта «Поколение М» свыше 200 уникальных кадров. Лучшие из них отобрал директор культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников. Он выделили снимки старшеклассников Егора Носова и Юли Ларионовой из «Экономической школы № 145», Ирины Серебряковой из гимназии № 31, Артемия Усцова из школы № 37.

«Они увидели Пермь зимней, морозной, предновогодней, с лучами солнца, семейной, театральной, художественной, учебной, телевизионной… Такой и стала первая для ребят фотовыставка «Один день из жизни Перми». Поздравляю наших талантливых юных фотографов и очень надеюсь, что ребята станут и победителями федерального конкурса фотографии «Поколения М» и смогут попасть на стажировку в РУСС ПРЕСС ФОТО», — Оксана Кайгородова.

Чтобы сделать уникальные кадры, юные фотографы искали вдохновение на улицах Перми, а также за кулисами Театра «Театр», Театра оперы и балета, Пермской художественной галереи, в музее «Хохловка», кванториуме «Фотоника», приюте для животных «Матроскин», квартире Коляна, где проходили съемки сериала «Реальные пацаны», телеканале «РБК Пермь» и других местах города. Детскую фотовыставку «Один день из жизни Перми» также можно будет увидеть в других учебных заведениях города, например, в гимназии № 31 и школе № 37.

Идея проведения детского фотокросса по Перми и краю родилась в рамках представленной выставки «Один день из жизни России», которая прошла в ТРЦ «Планета с 22 декабря 2021 года по 22 января 2022 года. Цель проекта — показать жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась еще в 80-х годах прошлого века. Съемки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» повторил этот творческий эксперимент и запечатлел уже современную Россию. В рамках состоявшейся выставки проекта «Один день из жизни России» пермские школьники, интересующиеся фотографией, также приняли участие в мастер-классе Василия Прудникова.

Справка КП

«Поколение М» — благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности участников в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.