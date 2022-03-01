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Общество1 марта 2022 7:38

В Перми отменили проверку региональной системы оповещения

О новой дате проверки будет известно позже
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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no_titie

no_titie

Фото: архив "КП"

Запланированную на 2 марта масштабную проверку системы оповещения отменили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

- Готовности систем оповещения Пермского края с запуском средств оповещения, которая была запланирована на 2 марта, будет перенесена. О дате проведения проверки будет сообщено дополнительно, - сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что система оповещения проверяется ежегодно, о ней предупреждают заранее, чтобы жители и гости города не поддавались панике.