В Перми отменили проверку региональной системы оповещения

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Запланированную на 2 марта масштабную проверку системы оповещения отменили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

- Готовности систем оповещения Пермского края с запуском средств оповещения, которая была запланирована на 2 марта, будет перенесена. О дате проведения проверки будет сообщено дополнительно, - сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что система оповещения проверяется ежегодно, о ней предупреждают заранее, чтобы жители и гости города не поддавались панике.