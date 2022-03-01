В начале марта в Пермский край придут сильные морозы

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Инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов составил долгосрочный прогноз на март 2022 года. По данным специалиста, начало месяца будет теплым, а после ожидается серия арктических вторжений. Средняя температура первого весеннего месяца прогнозируется около климатической нормы, на юге и востоке края на 1 градус выше. Количество осадков, вероятнее всего, будет близким к норме, однако по некоторым прогнозам уже в период 5-7 марта может выпасть более половины месячной нормы осадков.

- Месяц начнется с трехдневного теплого и сухого периода, - говорит Шихов. - Так, в среду 2 марта дневная температура может существенно превысить нулевую отметку (местами до +3…+4 ), хотя в ночные часы будет опускаться до -10 градусов и ниже. В четверг, 3 марта, на Урал выйдет «ныряющий» циклон, в тылу которого будет распространяться арктический воздух. В пятницу, 4 марта, вероятны сильные снегопады и метели. С 6 марта ожидается значительное похолодание, характер и продолжительность которого пока остаются неопределенными. Но с высокой вероятностью похолодание будет сильным, с ночной температурой до -20…-25 градусов, и дневной не выше -10…-12 градусов. Такие морозы в марте бывают далеко не каждый год, хотя до уровня прошлогоднего похолодания 10-11 марта (когда в Перми минимум составил -28,6 градусов) температура вряд ли опустится.

Далее, по прогнозам специалиста, вплоть до конца месяца сохранится высокая вероятность арктических вторжений. Средняя температура третьей декады марта ожидается на 3-4 ниже нормы.

- Такие значительные аномалии в долгосрочных прогнозах на 3-4 недели вперед встречаются редко. Но стоит отметить, что в последние три года третья декада марта была аномально теплой. Количество осадков в третьей декаде марта прогнозируется выше нормы. Таким образом, при реализации такого прогноза запасы воды в снеге будут активно пополняться до конца месяца, - заключил Шихов.