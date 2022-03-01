Власти Прикамья судятся с проектировщиком нового зоопарка

no_titile Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление капитального строительства Пермского края судится с акционерным обществом «Проектный институт реконструкции и строительства», которое занималось проектированием нового зоопарка в микрорайоне Нагорный. Помимо разработки проекта с организацией были заключены контракты на оказание услуг авторского надзора за строительством объекта. Именно они и являются предметом судебного разбирательства.

Как сообщает издание Business-class, УКС просить признать недействительным односторонний отказ от исполнения договоров от мая 2017 года и октября 2019 года и считать их действующими. Стоимость контрактов составляет 3,7 млн рублей и 347 тыс. рублей. Судебное разбирательство отложено на 31 марта.

Напомним, достраивать новый зоопарк будет «РЖДстрой». В Минстрое надеются, что строительство первой очереди будет завершено в 2023 году.

СПРАВКА «КП»

В первую очередь зоопарка входит 56 объектов, в том числе вольеры «Лесная мозаика», «Страна гор», «Тропический рай», «Африканская савана». Ни один из объектов не завершен.