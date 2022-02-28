Проект здания пермской галереи прошел экспертизу

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28 февраля Госэкспертиза дала положительное заключение на проект нового здания Пермской художественной галереи, которое будет построено на Заводе Шпагина.

Проект разработан архитектурным бюро Speech, возглавляемым Сергеем Чобаном. Здание галереи построят четырехэтажным, с пятым антресольным этажом и одним подземным. Его фасад, выходящий на Каму, будет сделан из стекла и меди.

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Площадь нового здания составит более 20 тысяч квадратных метров. Сейчас в помещении галереи находятся четыре основных экспозиции. Из 54 тысячи экспонатов, хранящихся в фондах, посетители видят только 1,5 процента. В новом здании планируется разместить 15 экспозиций, а также библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Сдать здание галереи планируется в 2023 году.