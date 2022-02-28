В Перми на Каме спасли рыбака

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 28 февраля, в ЕДДС города позвонили очевидцы и сообщили, что на реке Каме в километре от берега стало плохо рыбаку - мужчина лежал на льду и не мог встать.

На помощь 55-летнему пермяку выехали сотрудники городской службы спасения и медики. Спасатели на носилках донесли рыбака до кареты «скорой», врачи диагностировали у мужчины острую сердечную недостаточность и увезли в больницу.

- Благодаря оперативной и слаженной работе городских служб, пожилому мужчине оказана своевременная медицинская помощь, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Пермякам напоминают, что если вы стали свидетелями происшествия на льду, необходимо немедленно вызвать спасателей по телефону «112».