Пермь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 17:04

В Пермском крае закрываются детские ковид-центры

Взрослые АКДЦ пока будут работать
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: архив "КП"

Сегодня, 28 февраля, на своей странице в Instagram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что в регионе закрываются детские ковид-центры.

- Амбулаторные консультативно-диагностические центры (АКДЦ) в детских поликлиниках закрываются, взрослые АКДЦ пока будут работать – в одной из поликлиник каждого района, - сообщила министр.

Анастасия Крутень также отметила, что вакцинация детей в рамках Национального календаря профилактических прививок продолжится в детских поликлиниках.

Напомним, с 1 марта в поликлиниках Пермского края врачи возобновят оказание плановой медицинской помощи. Дети и взрослые смогут попасть на прием не только к терапевтам и педиатрам, а также к узким специалистам. Также возобновятся медосмотры, диспансеризация детей и взрослых, профилактические осмотры и углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.