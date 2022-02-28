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"Бизнес-новости": Пермь28 февраля 2022 17:00

Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме

Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Сбер

Фото: Сбер

Сбербанк на 28 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме.

Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом».

Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов.