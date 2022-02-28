После вмешательства прокуратуры пермякам выплатили более двух миллионов рублей долгов по зарплате

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Сотрудники прокуратуры Орджиникидзевского района во время мониторинга соблюдения трудовых прав граждан нашли нарушения в деятельности ООО «Технологии защиты металлов». За январь 2022 года предприятие задолжало 46 работникам более 2 миллионов рублей.

- Только после вмешательства органов прокуратуры и своевременного принятия комплекса мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками ООО «Технологии защиты металлов» погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.