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Спорт28 февраля 2022 10:39

«Амкар» сыграл вничью с ростовскими армейцами

Впереди – еще две игры сочинского сбора
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» провел третий контрольный матч на сборе в Сочи. Соперником пермяков стал клуб второго дивизиона ФНЛ - ростовский СКА. Матч состоялся сегодня днем на поле комплекса «Лоо-Арена».

Первый гол на сборах за красно-черных забил Иван Маркелов на 14-й минуте встречи. Матч завершился со счетом 1:1.

Далее «Амкар» ожидает контрольная игра с саратовским «Соколом» (3 марта) и молодежкой клуба Премьер-лиги – «Сочи» (5 марта).

Напомним, начал «Амкар» сбор с двух поражений. 23 февраля пермяки уступили «Динамо» из Минска – 0:2, а 26 февраля – «Динамо» из Брянска – 0:3.