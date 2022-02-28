«Амкар» сыграл вничью с ростовскими армейцами

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» провел третий контрольный матч на сборе в Сочи. Соперником пермяков стал клуб второго дивизиона ФНЛ - ростовский СКА. Матч состоялся сегодня днем на поле комплекса «Лоо-Арена».

Первый гол на сборах за красно-черных забил Иван Маркелов на 14-й минуте встречи. Матч завершился со счетом 1:1.

Далее «Амкар» ожидает контрольная игра с саратовским «Соколом» (3 марта) и молодежкой клуба Премьер-лиги – «Сочи» (5 марта).

Напомним, начал «Амкар» сбор с двух поражений. 23 февраля пермяки уступили «Динамо» из Минска – 0:2, а 26 февраля – «Динамо» из Брянска – 0:3.