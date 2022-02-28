В поликлиниках Перми возобновились плановые приемы

Приемы врачей возобновлены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ситуация с коронавирусом начинает стабилизироватьс, и с 1 марта в поликлиниках Пермского края возобновляются плановые приемы врачей, в том числе и узких специалистов. Об этом сообщила в своем инстаграме министр здравоохранения Анастасия Крутень.

Она рассказала, что также будет возобновлена диспансеризация, включая углубленную диспансеризацию граждан, перенесших коронавирус. Можно будет проходить профилактические медосмотры. Продолжится вакцинация детей.

- Амбулаторные консультативно-диагностические центры в детских поликлиниках закрываются, взрослые АКДЦ пока будут работать – в одной из поликлиник каждого района, - сообщила Анастасия Крутень.