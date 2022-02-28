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Общество28 февраля 2022 8:23

В поликлиниках Перми возобновились плановые приемы

Также с 1 марта можно пройти вакцинацию и диспансеризацию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Приемы врачей возобновлены

Приемы врачей возобновлены

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ситуация с коронавирусом начинает стабилизироватьс, и с 1 марта в поликлиниках Пермского края возобновляются плановые приемы врачей, в том числе и узких специалистов. Об этом сообщила в своем инстаграме министр здравоохранения Анастасия Крутень.

Она рассказала, что также будет возобновлена диспансеризация, включая углубленную диспансеризацию граждан, перенесших коронавирус. Можно будет проходить профилактические медосмотры. Продолжится вакцинация детей.

- Амбулаторные консультативно-диагностические центры в детских поликлиниках закрываются, взрослые АКДЦ пока будут работать – в одной из поликлиник каждого района, - сообщила Анастасия Крутень.