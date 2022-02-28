В пермском автобусе №53 больше не будет кондукторов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми кондукторов не будет и на автобусе №53, который связывает центр и микрорайоны Гайва и 10-й микрорайон. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы. Также проезд можно оплатить и у водителя во время остановок автобуса. Билет при оплате через валидатор не печатается.

Напомним, на сегодня в пермском транспорте кондукторов нет в автобусах №1, №3, №4, №6, №10, №11, №14, №15, №17, №19, №20, №24, №32, №36, №45, №50, №55, №59, №60, №64, №67, №77, №78, №80. Также без кондукторов работают все трамваи.