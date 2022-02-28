Пермь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 7:17

В Перми вводится ограничение для проезда грузовиков

Оно начнет действовать с 1 марта
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми с 1 марта вводится ограничение для проезда грузовиков с максимальной массой не более 26 тонн.

В Перми с 1 марта вводится ограничение для проезда грузовиков с максимальной массой не более 26 тонн.

Фото: архив "КП"

В Перми с 1 марта вводится ограничение для проезда грузовиков с максимальной массой не более 26 тонн. Необходимые знаки уже устанавливаются: «Движение грузовых автомобилей запрещено» с табличкой «Время действия».

Сняты ограничения с улиц, которые активно используются для подъезда к промышленным предприятиям и объектам торговли, об этом сообщает администрация Перми.

Ограничения буду действовать – ежедневно с 7.00 до 11.00 и с 17.00 до 20.00. Контролировать соблюдение правил будут сотрудники Госавтоинспекции.