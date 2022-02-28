Концерт Гарика Сукачева в Перми перенесен на два месяца

Музыкант перенес концерты из-за съемок Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт Гарика Сукачева, который должен был состоятся в Перми 7 марта, перенесен на два месяца.

"Мы вынуждены сдвинуть даты проведения концертов по причине задержки съемочного периода фильма, в котором я задействован", - объяснил музыкант в своем Инстаграме. .

«Гарик Сукачев. Большой концерт» (12+) состоится 2 мая в СК имени Сухарева. Все билеты на этот концерт действительны. Но те, кого не устроят даты, могут сдать билеты.

Кроме пермского, были перенесены концерты Гарика Сукачева в Казани, Челябинске и Екатеринбурге.