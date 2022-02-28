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Политика28 февраля 2022 6:22

В Перми уволен глава Ленинского района

С 1 марта к исполнению его обязанностей приступит заместитель
Анна Маркова
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В администрации Перми сообщили об увольнении главы Ленинского района.

В администрации Перми сообщили об увольнении главы Ленинского района.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сменился глава Ленинского района, об этом сообщает администрация Александр Козенков, он уволен со своей должности. Его обязанности с 1 марта будет исполнять Денис Курышев, первый заместитель главы района.

Причиной увольнения Козенкова стали многочисленные жалобы на плохое качество уборки снега, кроме этого, подрядчики, которые плохо справлялись со своей работой, не получали штрафов в должном объеме.