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Звезды28 февраля 2022 5:03

В Перми откроется международная ярмарка живописи, графики и скульптуры

Ее темой стало движение
Анна Маркова
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В Перми откроется 24-й межрегиональная художественная выставка с международным участием. Фото: Арт-Пермь.

В Перми откроется 24-й межрегиональная художественная выставка с международным участием. Фото: Арт-Пермь.

В Перми с 4 по 13 марта начнет работу 24-я международная ярмарка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства.

В этом году темой проекта стало движение в пространстве. На выставке можно будет увидеть оживающие картины, как процессы проходят из оного состояния в другое. В рамках ярмарки запланированы лекции о том, как продвигать искусство в социальных сетях, как стать узнаваемым в арт-сообществе.

Арт-Пермь пройдет на выставочной площадке «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов 59, 2 этаж.