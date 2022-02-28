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Общество28 февраля 2022 3:58

На неделе в Пермском крае синоптики обещают температуру воздуха выше нормы

Местами возможны снегопады и метели
Анна Маркова
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В Прикамье на неделе будет теплее нормы.

В Прикамье на неделе будет теплее нормы.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае на неделе ожидается теплая погода. Синоптики говорят, что температура воздуха будет превышать норму. Научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог и я» сообщает, что в начале недели 28 февраля днем ожидается −3…+2°. Возможны сильные порывы ветра.

В первый календарный день весны,1 марта, погода особо не изменится, ночью морозно −5…−10°, днем −4…+1°. Примерно такая же температура воздуха продержится до 4 марта. После 5 марта в регионе возможны снегопады, их принесет южный циклон.