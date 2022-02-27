«Молот» на домашнем льду проиграл нефтекамскому «Торосу»

Фото: хоккейный клуб «Молот»

В четвертом матче серии плей-офф Кубка Петрова пермский «Молот» на домашнем льду уступил нефтекамскому «Торосу» со 1:6. У пермяков единственную шайбу забил Илья Чефанов.

- Опять пропустили быстрые два гола в результате индивидуальных ошибок, - отметил после матча главный тренер ХК «Молот» Альберт Логинов. - Вышли на игру с горячей головой и горячим сердцем, а надо выходить с холодной головой и горячим сердцем В этих двух матчах два гола получаем в результате рикошетов. Какая-то неудача нас преследует или что-то еще. Тем не менее, хоккей это такая игра, где все переворачивается в один миг. Готовимся к следующим матчам.

Для выхода в следующий круг одной из команд надо одержать четыре победы. Пока счет в серии 3:1 в пользу «Тороса». Следующий матч между «Молотом» и «Торосом» пройдет в Перми 2 марта.