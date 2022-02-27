В Пермском крае восстановили движение на всех ледовых переправах

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Из-за оттепели и ледовой наледи в Пермском крае временно закрывали движение по двум ледовым переправам: в Оханском округе на Каме между Оханском и поселком Юго-Камский и в Кунгурском округе на Сылве между поселком Ильича и селом Троица.

Сегодня открыли все 12 ледовых переправ. Три из них - в Гайнском округе, три - в Соликамском, по две - в Кунгурском и Чусовском округах, по одной в Оханском и Косинском округах.

В ГУ МЧС напоминают, что следует пользоваться только официальными ледовыми переправами.

- Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет административную ответственность, - сообщили в ведомстве.- За нарушение правил накладывается штраф: на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.