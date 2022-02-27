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Общество27 февраля 2022 14:48

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Дороги остаются опасными для водителей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На улице не морозно, но ветрено

На улице не морозно, но ветрено

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает пермяков о сильном ветре. В понедельник ночью в Прикамье будет дуть северный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, днем западный 4–9 метров в секунду. Местами порывы 12–17 метров в секунду.

Днем в понедельник, 28 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью –9…–4°, днем –3…+2°.

В связи с перепадами температуры ночью и утром в разных районах края будут туман и гололед. Водителям надо быть максимально осторожными - на дорогах ожидается гололедица.