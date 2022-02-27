В Перми молодой мужчина серьезно пострадал от упавшей глыбы льда

Мужчина госпитализирован Фото: архив "КП"

Днем в субботу, 26 февраля, 29-летний пермяк, проходивший по улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми, серьезно пострадал от упавшей глыбы льда. Обрушившийся с крыши дома №46 по улице Лебедева, кусок льда, упал прямо на голову молодого мужчины. Об этом сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах.

На машине скорой помощи пермяка увезли в городскую больницу №4, где он и был госпитализирован. В результате падения льда у мужчины сотрясение головного мозга и переломы.

Как сообщили в администрации Перми, 16 февраля специалисты администрации Мотовилихинского района провели обследование территории и зафиксировали снежно-ледовые образования на кровле жилого дома по улице Лебедева.

- В адрес управляющей компании ООО «ТехКомфорт» было направлено уведомление о принятии мер по устранению выявленных нарушений, - подчеркнули в мэрии.- 17 февраля материалы проверок были направлены в адрес Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, а также в адрес прокуратуры Мотовилихинского района города Перми, для принятия мер в отношении управляющей компании.

19 февраля в адрес администрации Мотовилихинского района поступил фотоотчет от ООО «УК «ТехКомфорт» о полной ликвидации льда на кровле дома

- Но к 26 февраля в желобе, ведущем к водостоку, скопилась снежная масса. Затем из-за перепада температур снег упал с желоба многоквартирного жилого дома по ул. Лебедева, 46. В результате пострадал житель района,- объяснили ситуацию в пресс-службе администрации.