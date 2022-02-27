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Общество27 февраля 2022 8:14

В тяжелом состоянии находятся 309 жителей Пермского края, зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки выявлено 3 837 новых случаев COVID-19
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувшие сутки диагностировано 3 837 новых случаев COVID-19, из вновь заболевших 663 ребенка. На 27 февраля общее количество инфицированных в регионе достигло 313 352. Вакцинированных среди них 559 человек.

В больницах Прикамье в тяжелом состоянии находятся 309 пациентов, из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 27 человек, всего же с начала пандемии от COVID-19 умерли 8 328 жителей Пермского края.

Выздоровели за сутки 5111 человек.