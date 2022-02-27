В Пермском крае пожарные спасли женщину из горящего дома

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В ночь на воскресенье, 27 февраля в Кизеле произошел пожар в жилом доме по улице Ленина. Как сообщают очевидцы в соцсетях, причиной возгорания могли стать детские «шалости»: подростки подожгли кресло, которое стояло на втором этаже в подъезде.

- Сгорел подъезд, деревянные ступеньки, до чердака дошло. Железные двери прикипели, - рассказывают очевидцы.

В ГУ МЧС России Пермскому краю рассказали, что сообщили, что пожар начался около 23 часов. На место были направлены пять машин и 13 человек личного состава.

- Пострадавших при пожаре нет, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе МЧС. – Десять человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно. Пожарные спасли 73-летнюю женщину, вытащив ее через окно второго этажа и спустив на землю с помощью автолестницы.

Как сообщили в МЧС, причины пожара устанавливаются.