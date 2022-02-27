Пермские поисковики объявили сбор помощи эвакуированным

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой «PermPoisk» объявил сбор помощи эвакуированным из Луганской и Донецких республик. Волонтеры просят пермяков помочь беженцам. Требуются постельное белье, одеяла, подушки, одежда и обувь для детей и взрослых, средства личной гигиены, детские коляски, кроватки.

- Сбор гуманитарной помощи осуществляется совместно с Министерством социального развития Пермского края, - сообщили в отряде. - Все полученные вещи и продукты мы передадим в министерство.

Привезти вещи и продукты можно в координационный штаб поискового отряда по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 38а, офис 502, по вторникам и четвергам с 16.00 до 20.00 и в субботу с 12. 00 до 15.00.

Уточнить подробности можно у координатора сбора гуманитарной помощи Ольги Поповой по телефону 8-922-35-44-153.