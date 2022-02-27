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Общество27 февраля 2022 5:29

В Краснокамске выстроились очереди за питьевой водой

Из-за аварии в городе отключено холодное водоснабжение
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Люди стоят в очередях за водой

Люди стоят в очередях за водой

Фото: Олег УКЛАДОВ

26 февраля в результате аварии на главной канализационно-насосной станции Краснокамска в городе было отключено холодное водоснабжение. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, под отключение попали жилые дома и социально значимые объекты. МУП «Краснокамский водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы.

- В связи с аварией на сетях канализации отключена подача воды на город полностью до окончания работ, - сообщают в «Краснокамском водоканале».

Тем временем в городе организовали подвоз питьевой воды. Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии людей, выстроившихся в очереди за водой.