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Общество27 февраля 2022 5:04

В Пермском крае закрыли ледовую переправу

Из-за оттепели на реке появилась наледь
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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11 переправ еще работают

11 переправ еще работают

Фото: Николай Александров

В связи с выходом наледи на неопределенный срок временно приостановлена работа ледовой переправы на реке Сылва в Кунгурском округе, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Эта переправа соединяла село Троица с поселком Ильича. Причиной наледи стала оттепель.

В Пермском крае продолжают работать еще 11 ледовых переправ. Это переправа через Каму между Оханском и поселком Юго-Камский, в Соликамском округе у поселков Тюлькино, Усть-Боровая, Нижний-Склад. А также в Кунгурском округе между Мостовой и Насадкой, Косинском округе между Косой и Усть-Косой, в Гайнском округе между Касимовкой и Верхней Старицей, возле поселка Кебраты и в районе урочища «Пернояг», в Чусовском округе между Верхнечусовскими Городками и Красной горкой и между Селой и урочищем Ванево.