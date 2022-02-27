В Перми скончался известный ученый

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В Пермском политехе сообщили о смерти крупного ученого в области технической химии, бывшего заведующего кафедрой «Технология полимерных материалов и порохов» аэрокосмического факультета Александра Ермилова.

Александр Сергеевич Ермилов родился в 1941 году в Ростовской области. После окончания ленинградского вуза работал в пермском НИИ полимерных материалов НПО имени С. М. Кирова. С 1989 по 2015 год возглавлял кафедру в политехе.

Профессор занимался разработками новых видов полимерных материалов, а также зарядов ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ). Под его научным руководством была создана промышленная технология изготовления зарядов стартовых и разгонно-маршевых РДТТ, которые были приняты на вооружение армии и Военно-Морского Флота.